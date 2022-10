Presidenti Camere | tutti i nomi in corsa - Politica - quotidiano net

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al Senato La Russa in vantaggio su Calderoli. A Montecitorio il favorito resta il leghista Molinari. Ultime trattative in vista della prima ...

Al Senato La Russa in vantaggio su Calderoli. A Montecitorio il favorito resta il leghista Molinari. Ultime trattative in vista della prima ...diAlla fine, come sempre, si troveranno soluzioni positive. Domani l'incontro con i parlamentari sarà una cosa informale, per salutarci'. Lo afferma il coordinatore nazionale di ...Al Senato La Russa in vantaggio su Calderoli. A Montecitorio il favorito resta il leghista Molinari Roma, 11 ottobre 2022 - Giovedì 13 ottobre parte il countdown che porterà alla formazione nuovo gove ...Governo: le parole del deputato messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano “Tra due giorni, giovedì 13 ottobre, si aprirà ufficialmente la XIX legislatura. Si insedierà il nuovo Parlamento, verrann ...