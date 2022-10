Prepariamoci a Halloween | la ricetta delle mele della strega sta spopolando | sono buonissime!

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ti senti un po’ malvagia in vista di? Allora non puoi di certo perderti le, laincantata che farà cadere tutti ai tuoi piedi. Forse perchébelle rosse e succulente, ma leda sempre hanno creato più di un problema. Biancaneve cadde vittima di un sonno profondo a causa di una mela avvelenata e nell’Antica Grecia il pomodiscordia provocò addirittura la guerra di Troia. Stando al mito, infatti, Eris, la Deadiscordia, furiosa per non essere stata invitata alle nozze di Peleo e Teti, durante il banchetto lanciò per vendicarsi una mela d’oro sul tavolo. Fonte: PinterestSulla mela c’era inciso “Alla più bella”, frase che generò una lite furiosa tra Era, Afrodite, e Atena. Non trovando ...

