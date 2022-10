(Di martedì 11 ottobre 2022) La premier in pectoreha davvero deciso diilda. O meglio: questa è l’arma finale per concludere lo stallo sul toto. E perdi dover dire di sì a nomi (o ruoli) sgraditi. Fermandole pretese di Salvini e Berlusconi. Ma mentre lei ieri arringava i suoi eletti in Parlamento, qualcun altro si innervosiva. Il Cavaliere, secondo i fedelissimi, si è chiesto se «questa signora» (ovvero proprio, ndr) «pensa di trattarmi come un rimbambito». Il Capitano invece continua con l’ossessione Viminale. Mentre sullo sfondo rimane, per ora, il primo decreto del nuovo. Per il quale Confindustria ha chiesto lo scostamento di bilancio. Senza per ora ricevere risposta. ...

Open

E dicendo:. Si tratta di un'ipotesi già ventilata in alcuni racconti dei giorni scorsi. Il ragionamento della nuova premier è che in questo incarico si sta giocando tutta la sua ...Se gli alleati dovessero continuare a mettersi di traverso, Giorgia Meloni ha già in mente come reagire. Porterà il suo pacchetto di ministri sul tavolo di maggioranza. E dirà:. Con me, oppure senza Fratelli d'Italia. Li sfiderà a rompere sul risiko delle poltrone. Non crede che ci sarà bisogno di arrivare a tanto, ha spiegato ai fedelissimi in queste ore. «Prendere o lasciare»: così Giorgia Meloni vuole farsi il governo da sola (per evitare ministri imbarazzanti) L'Italia non ha bisogno della solidarietà europea, ma di autonomia per superare la crisi. Il nuovo Governo deve muoversi su due importanti fronti ...Il direttore Mario Sconcerti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola per commentare la pesante sconfitta contro la Lazio. Queste le sue parole: "Non siamo partiti ...