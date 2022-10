Preghiera della sera del 11 Ottobre 2022 | “Aiutami a vincere le tentazioni”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “le”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...II - la salma di Roncalli è stata esposta nella Basilica di San Pietro in una teca di cristallo davanti all'altare centraleConfessione, Bergoglio alla fine vi ha sostato davanti in- ......nella veglia diin cui tutti ci siamo ritrovati domenica sera: da quel crepaccio, da quell'abisso in cui siamo precipitati ne potremo venire fuori solo con l'amore straordinario... Preghiera del Mattino MARTEDI 11 OTTOBRE 2022 Lodi Memoria San Giovanni XXIII, Papa di Aurelio Musi Non sono pochi i meriti del saggio di Marco Cuzzi, “Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò”, pubblicato nella collana “Il tempo storico”, diretta da Pie ...A San Pietro la Messa per celebrare i 60 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II: «Quante volte si è preferito essere di destra o di sinistra più che di Gesù!». Nella basilica la teca di cristallo c ...