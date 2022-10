Pratiful | nuova stagione fra infarti e mafia | Pamela racconta la sua storia e Candela la smonta

Leggi su biccy

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ladiè ufficialmente iniziata e ieri seraPrati ha portato in scena il suo racconto fra aneddoti mai svelati prima e risvolti choc. Dai messaggi WhatsApp scambiati con il piccolo Sebastian (che si intrometteva quandovoleva lasciare Mark) all’infarto dell’uomo avuto “per colpa sua” durante una presunta lite. All’interno della storyline c’è anche unadi, dato che in realtà Mark sarebbe figlio di genitori mafiosi che sono stati uccisi e lui è stato dato in adozione alla famiglia Caltagirone. Per questo motivo, per la sua sicurezza, l’uomo non è mai stato mostrato in tv daPrati. Infine, a domanda diretta del perché non fosse mai riuscita a vederlo bene in video durante le videochiamate, la Prati ...