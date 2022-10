Povertà in aumento e crollo dell’economia | un disastro firmato dai politici neoliberisti di P Maddalena

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) La resa dei conti dei nostrie? vicina. La Storia ha da sempre oscillato tra egoismo e solidarieta?, tra istinto di sopraffazione e convivenza civile, in un solo pensiero, tra guerra e pace. Non c’e? da farsi illusioni. Questa e? la realta?. Nel secondo dopo guerra, a seguito delle distruzioni, delle sofferenze e delle morti subite, un anelito di pace aveva conquistato l’animo della maggioranza delle persone e Winston Churchill, all’Universita? di Zurigo, il 19 settembre 1946, aveva interpretato questo anelito in un famoso discorso, indicando «un rimedio sovrano», «un rimedio che consiste nella ricostruzione della famiglia dei Popoli europei», creando «una specie di Stati Uniti d’Europa». Come e? noto, si inizio? a costruire questa unione, ma un pensiero distruttivo e demoniaco, costituito dal pensiero neoliberista, si ...