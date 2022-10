Possono i genitori richiedere la bocciatura del proprio figlio? Il caso di uno studente con PEI Cosa hanno detto i giudici

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel contenzioso in commento parte ricorrente impugnava il provvedimento di ammissione alla classe successiva, di cui al Verbale del Consiglio di Classe che ha promosso l'alunno affetto da un disturbo. Si lamentava, in particolare la contraddittorietà e carenza di motivazione, della decisione, che avrebbe ignorato il peggioramento delle condizioni comportamentali dell’alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall’attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia da SARS COV-2. Inoltre deduceva la violazione della normativa italiana ed eurounitaria in materia di disabilità e di istruzione. Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al ricorso verso il quale si pronuncia il TAR per le Marche con sentenza N. 00532/2022. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... in alcuni casi,cancellare l'assegno di mantenimento, favorendo una maggiore autonomia e indipendenza dei figli dai, nonostante le difficoltà economiche e lavorative. Infatti come ...Il film è ambientato tra Garda e Brescia - una scena è girata a Piazza Vittoria e idi ... Molte scene del film sono state girate a Sirmione sul Lago di Garda, in cui siintravedere ... Assegno unico e quota spettante ai due genitori Ha 21 anni, è ipovedente e fa raccolta di medaglie e record mondiali: "Ma il nuoto non è tutto. Studio psicologia per aiutare gli altri" ...Giovanni aveva 73 anni, era un ex veterinario e viveva in città . L’amico: "Per tutta la vita ha cercato giustizia in memoria di Francesco" ...