Pomodoro | nel foggiano raccolte trecentomila tonnellata in meno rispetto all’anno scorso Cia Puglia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Una perdita netta di quasi 3 milioni di quintali inal 2021: è negativo il bilancio di chiusura della campagna delin provincia di Foggia. In Capitanata, sono stati raccolti circa 12 milioni di quintali di prodotto, a fronte dei 14.782.000 del 2021. In decrescita anche le superfici coltivate: loanno, l’oro rosso ricoprì 17.140 ettari, nel 2022 si è scesi a 15mila (complessivamente, in Italia, 32.500 ettari). “Le industrie conserviere sono state miopi, e questi sono i risultati”, ha dichiarato Angelo Miano, presidente di CIA Agricoltori Italiani della, a commento dei dati emersi anche ad Angri (Salerno) dove si è riunita l’OI, l’Organizzazione Interprofessionale del settore ...

sistema produttivo delda industria, Foggia e la sua intera provincia rivestono un ruolo centrale, soprattutto per ciò che riguarda i numeri e la qualità espressi dalle aziende agricole ...Anche la seconda azienda, Marmelada Bistrot, nata a Santa Teresa di Riva2020, è attenta alla ... Frittata d'uovo con crema di zucca e verdure saltate; Trio di Brus: Bruschetta, cipolla e ...Una perdita netta di quasi 3 milioni di quintali in meno rispetto al 2021: è negativo il bilancio di chiusura della campagna del pomodoro in provincia di Foggia. In Capitanata, sono stati raccolti cir ...Una perdita netta di quasi 3 milioni di quintali in meno rispetto al 2021: è negativo il bilancio di chiusura della campagna del pomodoro in provincia di Foggia. In Capitanata, sono stati raccolti cir ...