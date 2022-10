Pomezia | nuovo sito istituzionale del Comune | “Così facilitiamo i rapporti con i cittadini”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Una home page più compatta e “responsive”, unposizionamento delle sezioni più visitate delper renderle ancor più accessibili all’utenza, una razionalizzazione degli spazi in una nuova struttura semplice e intuitiva, fatta per un’agile navigazione del cittadino. A partire da venerdì 14 ottobre 2022 sarà online il, con una veste grafica rinnovata e allineato alle Linee Guida Agid, che andrà ad affiancarsi all’applicazione per smartphone Municipium, app del Gruppo Maggioli già attiva ae app saranno strettamente connessi rendendo entrambi due validi strumenti adatti a un’amministrazione semplice, digitale e amica del cittadino, con una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il ...