Pilone di cemento sfonda cabina del tir | grave il conducente

gazzettadimilano.it

Le cause dell'impatto sono in via di ricostruzione, il giovane alla guida del mezzo ha perso il controllo schiantandosi contro undinei pressi della pista ciclabile. A dare l'allarme ...Che nel finire fuori dal cavalcavia che stava attraversando in corteo andava ad accartocciarsi contro un palo della luce e terminava addosso ad undi(nella foto, particolare, la ... Incidente stradale, camionista in codice rosso a Binasco. Una Bmw è andata a sbattere contro un pilone della vecchia ferrovia a San Lorenzo al Mare. L'impatto è stato violentissimo ...Costruiti dai Romani o da archistar contemporanei, fra il jazz di New Orleans e il tango argentino, viaggio su cinque dei ponti più emozionati della Terra ...