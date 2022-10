Pietrelcina | la cagnolina Kelly è sparita | l’accorato appello della padrona

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn mese di ricerche, vane., nessuna notizia. I tentativinon hanno sortito alcun effetto. E allora, come non dare voce a chi, giorno dopo giorno, patisce l’assenza dell’amica più fedele. “Spettabile Redazione, mi permetto di scrivervi perché, in questo momento di grande disperazione, rappresentate la mia ultima speranza. Rivolgo, dunque, a voi il mio accorato. Dal giorno 8 Settembre, la mia adorata. Ho fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lei nessuna buona notizia. Sono profondamente addolorata, come potete immaginare, e preoccupata perché non so cosa possa essere successo. Scrivo ...