Picchia il figlio di 10 anni e lo manda all' ospedale | arrestato Ben Gordon | ex stella Nba

Primocanale

La polizia aeroportuale l'ha fermato lunedì sera, mentre ilveniva trasportato al Long Island Jewish Hospital accompagnato dalla zia, come riferito dal New York Daily News. Pare che Gordon sia ...... nel corso di un pranzo, dovesse mescere del vino alpiccolo anche solo per farglielo ... Sicché, un minorenne ubriaco che, fino a far male, un altro ragazzo o un adulto, pur commettendo ... Genova, figlio picchia mamma novantenne a pochi metri da dove era avvenuto omicidio Due uomini, padre e figlio, hanno picchiato un minorenne dal quale pretendevano denaro dopo avergli venduto 40 grammi di hashish che il ragazzino avrebbe dovuto pagare a rate. I due uomini, 44 e ...Gli operatori intervenuti hanno ricostruito una storia di violenza domestica e hanno quindi arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia ...