Perché Milinkovic-Savic è il centrocampista più forte in Serie A e perché la destinazione Juventus non è quella ideale

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) La nona giornata del campionato diA è stata molto importante per le zone alte della classifica, si sono confermate tante squadre e la giornata si è chiusa con la grande vittoria della Lazio sul campo della Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri è sempre più una sorpresa del campionato diA, è sicuramente una candidata per la qualificazione in Champions League o forse anche qualcosa in più. La gara sull’insidioso campo della Fiorentina si è conclusa sul risultato di 0-4, le reti sono state realizzate da Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Ciro Immobile. I biancocelesti giocano un bel calcio e molto propositivo, il merito è anche e soprattutto di Maurizio Sarri che si è confermato un allenatore di altissimo livello. La squadra è ben costruita in tutti i reparti, la dirigenza è stata protagonista di un mercato estivo di ottimo livello. Sono ...