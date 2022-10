Perché il totoministri ruota intorno al nome di Licia Ronzulli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ila unpreciso:. La fedelissima di Silvio Berlusconi, non è una novità, aspira a una poltrona di ministra. Lo stesso presidente di Forza Italia l'ha indicata per il ministero della...

... cosa c'è da sapere La destra - "Per Meloni Vox è il richiamo della foresta"- ... il centrodestra si prepara Punti chiave 19:15 Governo, Meloni: Il più politico di sempreha mandato ...9 ore fa Cingolani: mia esperienza al governo è finita 'Per me è sicuramente la fine' della esperienza di governo, 'penso che ci sia un tempo per i tecnici e un tempo, che credo sia giunto, in ...