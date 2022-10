Perché ho molta paura Lorenza Foschini | sfregio alla Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) "La mia valutazione è che questa storia non la sopporto"., storica giornalista della Rai, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, commenta lo scenario quasi certo di Giorgiapresidente del Consiglio. Un evento storico per due motivi: per la prima volta un partito di destra, Fratelli d'Italia, entra a Palazzo Chigi come partito più votato d'Italia. E soprattutto la premier sarà donna, mai accaduto nella storia repubblicana. Ma lastorce il naso. "Dicono: 'Si è rotto il soffitto di cristallo'. Allora, donne al governo da Golda Meir fino all'ultima premier inglese (Liz Truss, ndr) ne abbiamo avute in quantità. A me interessa che siano brave. Abbiamo avuto la Merkel e non è che è stata fatta questa apoteosiera una donna". La 73enne ...