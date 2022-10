Pensioni docenti e ATA | ultimi 10 giorni per presentare domanda Requisiti vecchiaia | anticipata | quota 100 e 102 | opzione donna

(Di martedì 11 ottobre 2022) Scadono il 21 ottobre le domande di pensionamento per il personale docente e ATA. Il 28 febbraio scadono le domande per i dirigenti scolastici. Su Polis Istanze online sono aperte tre finestre con tre domande e più opzioni. Le domande hanno effetto dal 1° settembre 2023. L'articolo .

