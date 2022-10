Pedopornografia | tra le foto quelle di bambini in tenera età

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’erano anchediinetà, tra i file sequestrati dalla polizia postale che ha smantellato una rete pedopornografica su una nota piattaforma di messaggistica tra diche garantiscono l’anonimato. Le indagini, condotte dai poliziotti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino ha portato alla luce il traffico online del materiale: tra gli arrestati, che sono tre, c’è un 37enne, residente in Calabria, che diffondeva le immagini dopo che l’utente interessato aveva pagato una quota di 25 euro. A quanto si apprende da fonti investigative l’uomo, su cui indagava anche la polizia di Napoli, in casa non aveva molto materiale. Su di lui le accuse per commercio di materiale pedopornografico aggravato, per avere utilizzato strumenti per impedirne ...

