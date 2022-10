PD Sannio | venerdì Assemblea Provinciale dei segretari di circolo 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ convocata per14 ottobre 2022, alle ore 18.30, l’deidi Circolo PD. La riunione si terrà presso la sede della Federazionedi Benevento in Corso Garibaldi, 236 e toccherà il seguente ordine del giorno: Il destino del PD dopo la disastrosa sconfitta del 25 settembre: il ruolo dei territori e le prospettive di rilancio in vista del Congresso Nazionale. Campagna adesioni 2022: aggiornamenti “È il momento della riflessione, del confronto e delle idee, – questo l’appello delGiovanni Cacciano – ma soprattutto di pensare al futuro del Partito e del Paese in maniera costruttiva. In questi mesi sarà importante comprendere le esigenze e le aspettative del Popolo che ...