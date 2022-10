Partito Gay nella bufera per la richiesta ai parlamentari del centrodestra | “Facciano coming out”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Fabrizio Marrazzo, portavoce delGay, ha gettato nello stagno un sasso che sta producendo in queste ore una serie di onde concentriche anche a parecchia distanza. Per una buona parte dell’opinione pubblica il suo è stato un modo per mettere sotto pressione i nuovi eletti sotto le insegne di Fratelli d’Italia. “In questo nuovo Parlamento sono presenti tra le fila di Fratelli di Italia e nelalmeno 5, lesbiche e gay”, le parole sue. Con queste dichiarazioni Marrazzo ha lasciato intendere infatti di sapere qualcosa di più, ovvio. Dice di essersi espostogiornata Internazionale sulOut dell’11 ottobre per un motivo ben preciso. Affinché appunto gli esponenti di FdI, Lega e Fi omosessuali si decidessero a dichiararsi “per dare forza alla nostra comunità e ...

A dirlo all'Adnkronos è Vladimir Luxuria, dopo il caso sollevato ieri da Fabrizio Marrazzo, portavoce del, secondo il quale ci sarebbero 'parlamentari Lgbt+ non dichiarati in Fdi, ...A dirlo all'Adnkronos è Vladimir Luxuria, dopo il caso sollevato ieri da Fabrizio Marrazzo, portavoce del, secondo il quale ci sarebbero "parlamentari Lgbt+ non dichiarati in Fdi, ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ho frequentato la politica molto da vicino, ed ho riconosciuto alcuni parlamentari che sapevo essere gay. Nella destra ce ne sono, le cose si vengono a sapere. Ma ...Il partito Gay parla di parlamentari lgbt all'interno del centrodestra: "Facciano coming out". FdI: "Invito intimidatorio" ...