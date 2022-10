Parlamento | Liliana Segre presiederà la prima seduta del Senato - Politica - quotidiano net

Il ruolo spettava a Napolitano, senatore più anziano. Ma le condizioni di salute non glielo permetteranno. Alla Camera ci sarà Ettore Rosato di Italia ......il nuovo(in formato ridotto: 400 deputati e 200 senatori) e verranno eletti i presidenti delle due Camere. A presiedere i lavori del nuovo Senato nella seduta inaugurale sarà...Il ruolo spettava a Napolitano, senatore più anziano. Ma le condizioni di salute non glielo permetteranno. Alla Camera ci sarà Ettore Rosato di Italia Viva ...Continuano le procedure di accredito per i senatori in vista della prima seduta del nuovo Parlamento. "Primo giorno di scuola" anche per la senatrice a vita Liliana Segre, che giovedì presiederà i lav ...