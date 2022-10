Paris Saint Germain-Benfica | le formazioni ufficiali

(Di martedì 11 ottobre 2022) Di seguito ledel match, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I parigini e il club portoghese sono a pari punti nel girone H di UCL, solo i gol segnati separano i due contendenti di stasera. Fischio d’inizio alle 21:00 al Parc Des Prince di Parigi. Il, attuale capolista nella Ligue 1 francese, ha vinto 8 delle 10 partite giocate in tutte le competizioni di questa stagione, con due pareggi di cui uno a reti bianche contro il Reims. L’allenatore Christofer Galtier si sente fiducioso: al Parc des Princes il PSG ha vinto le tre partite precedenti casalinghe contro avversari portoghesi in Champions, di cui una contro il ...

... archiviando le chances di qualificazione agli ottavi di Champions League : davanti restano solo le difficilissime gare di ritorno con Benfica eGermain , appaiate in testa al girone H ...In questo momento, PSG Benfica ha il sapore della sfida per il primo posto, obiettivo soprattutto per ilGermain che avrà il vantaggio del fattore campo dopo il pareggio a Lisbona, mentre ...La finestra di calciomercato invernale si avvicina e all'orizzonte si intravede un terremoto che promette di rivoluzionare le big del calcio europeo. Kylian Mbappé sarebbe pronto ...Secondo Le Parisien, il caos in seno al Paris Saint-Germain, con le voci di un addio già a gennaio di Mbappé, potrebbe coinvolgere anche ...