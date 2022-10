Paramount+ | in arrivo Teen Wolf | The Movie e la serie Wolf Pack

(Di martedì 11 ottobre 2022): Thela, presentati al New York Comic, arriveranno in Italia sunei primi mesi del 2023 Il nuovo film originale: THE MOVIE e lasono stati presentati al Comic Con di New York e saranno disponibili in Italia sunei primi mesi del 2023. Durante il panel congiunto: THE MOVIE etenutosi al New York Comic Con e moderato dalla redattrice di Rotten Tomatoes Jacqueline Coley,ha ...

Ottime notizie per il più recente servizio streaming introdotto in Italia,+ , che durante l'appuntamento di poche ore fa tenutosi al Comic - Con di New York ha confermato l'di due nuove produzioni dedicate agli amanti dei licantropi. Il nuovo film originale ...Il nuovo film originale Teen Wolf: The Movie e la serie Wolf Pack sono stati presentati al Comic Con di New York e saranno disponibili in Italia su+ nei primi mesi del 2023. Durante il suddetto panel congiunto, tenutosi al New York Comic Con e moderato dalla redattrice di Rotten Tomatoes Jacqueline Coley, la piattaforma streaming ha ...Ottime notizie per il più recente servizio streaming introdotto in Italia, Paramount+, che durante l'appuntamento di poche ore fa tenutosi al Comic-Con di New York ha confermato l'arrivo di due nuove ...Teen Wolf The Movie e Wolf Pack, in arrivo su Paramount+: clip e trailer. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.