Paolo Conticini | conoscete la moglie non famosa? Eccola in costume a 45 anni

(Di martedì 11 ottobre 2022)da oggi avrà un programma tutto suo su Rai Due, "Una scatola al giorno". L'attore pisano è da tempo sposato con una donna nondi nome Giada. Vediamo com'è e cosa fa nella vita. La Rai cerca di alzare gli ascolti dei Rai Due, che da tempo non sono paragonabili a quelli di Rai Uno e Rai Tre. Quest'anno ha puntato su Pierluigi Diaco e il suo "Bella mà" e su Elisa Isoardi con "Vorrei dirti che". L'inizio non è stato dei migliori: entrambi i programmi stanno facendo ascolti piuttosto bassi e non c'è stata alcuna sorpresa. A partire da oggi toccherà a un attore molto amato provare a portare qualche telespettatore in più al secondo canale:. Il classe '68 pisano ha una lunga esperienza da attore, anche se negli ultimi quindiciè stato spesso ...

Partirà oggi, martedì 11 ottobre 2022, il nuovo programma in onda nel preserale di Rai2, Una scatola al giorno, condotto dacon la partecipazione di Francesca Manzini e Marco Marzocca. E proprio il padrone di casa si è raccontato in un'intervista pubblicata la settimana scorsa su DiPiùTV, nella quale ha ...Al timone (e in gara ogni puntata) c'è, assistito da un "comitato scientifico" molto particolare: "Con me ci saranno Marco Marzocca e Francesca Manzini che, con i loro modi spiritosi,...L'attore parla della conduzione del nuovo show su Rai2: "Mi aiuta a superare un dolore" Partirà oggi, martedì 11 ottobre 2022, il nuovo programma in onda ...Indice dei contenuti1 Una scatola al giorno, il game in onda tutti i giorni prima del telegiornale2 Il format: il conduttore diventa concorrente3 Una scatola al giorno, nel cast fisso Francesca Manzin ...