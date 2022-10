Paolo Conticini apre Una Scatola al Giorno su Rai 2 | alla stessa ora del suo Cash or Trash sul Nove

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unaalsi sdoppia. Da stasera, sarà infatti in onda sia sul, alle 19.15, con il game (in replica)or– Chi Offre di Più?, sia su Rai 2, alle 19.50, dove prenderà il via Unaal, gioco in cui il padrone di casa, tra quiz e momenti di puro spettacolo, si trasformerà persino in concorrente. Come il titolo suggerisce, la vera protagonista del nuovo programma del preserale di Rai 2 è laposizionata al centro dello studio. Lache, oltre ad avere il “dono della parola”, sarà colorata, animata e avrà delle scritte e delle immagini proiettate sulla sua superficie. Compito di, affiancato ogni sera da un ...