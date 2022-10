Pamela Prati ha mai visto Mark Caltagirone? «Facevamo l’amore al telefono» VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022)ha deciso di raccontare, al Grande Fratello VIP, la sua verità sulla storia die ha deciso di non risparmiare neanche dettagli molti intimi: «al, gli ho mandato foto in cui ero nuda». Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche:, storia: cosa ha detto al Gf VIP?...

... crudeltà e "l'uso" dei bambini per minacciarla e farla sentire in colpa Si sapeva che la presenza dial Grande Fratello aveva uno scopo molto preciso, per Alfonso Signorini: parlare e ...GF Vip: è lite trae Sonia Sonia Bruganelli difende Orietta Berticontro Sonia Bruganelli Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip,ha affrontato per l'ultima volta il caso Mark Caltagirone. Al termine del suo lungo racconto, Orietta Berti ...Donna Pamela Perricciolo è la ex manager di Pamela Prati. Coinvolta nel caso Mark Caltagirone, cosa sappiamo di leiGf Vip 7: Pamela Prati racconta la sua verità su Mark Caltagirone Dopo anni di silenzio, la showgirl ha dato la sua versione dei fatti su una delle pagine più tristi della… Leggi ...