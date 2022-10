Pallanuoto | la World League si chiamerà World Cup dal 2023 | il nuovo regolamento

(Di martedì 11 ottobre 2022) Notevole cambio di format nel mondo della. La FINA nella giornata di ieri, infatti, ha ufficializzato che ladalla prossima stagione cambierà e prenderà il nome diCup. Sono stati presentati anche i dettagli di questa corposa novità che, come si evince, andrà a impreziosire l’annata dellainternazionale. Al via della manifestazione, infatti, ci saranno dodici squadre: Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Serbia, Ungheria, Montenegro, Francia, Georgia, USA, Australia, e Giappone. A livello di calendario, l’esordio della nuovaCup lo vivremo da martedì 18 a sabato 22 aprile, quindi la seconda tappa prenderà scena dal 2 al 6 maggio. A questo punto cosa succederà? Le prime sei Nazioni classificate ...

