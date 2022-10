Oxfam | ' Il Covid ha acuito le diseguaglianze tra paesi poveri e paesi ricchi'

(Di martedì 11 ottobre 2022)- 19, non n siamo usciti migliori. Ilhai divari socio - economici in molti, soprattutto "nei contesti più vulnerabili del mondo, dove gli interventi pubblici di contrasto ...

- 19, non n siamo usciti migliori. Ilha acuito i divari socio - economici in molti paesi, soprattutto "nei contesti più ... A rivelarlo è il rapporto die development finance ...La pandemia da- 19 ha acuito i divari socio - economici in molti paesi, soprattutto nei contesti piu' ... A rivelarlo e' il nuovo rapporto die Development Finance International (DFI), ...Il rapporto dell'Oxfam rivela che nonostante il Covid metà dei paesi a basso e medio-basso reddito ha registrato una contrazione della spesa sanitaria ...La pandemia da Covid-19 ha acuito i divari socio-economici in molti Paesi, soprattutto nei contesti più vulnerabili del mondo, dove gli interventi pubblici di contrasto alle disuguaglianze hanno in mo ...