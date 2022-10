One Piece Red - Il Film | il trailer italiano dell' anime

(Di martedì 11 ottobre 2022) Svelato ildi OneRed - Il, protagonista di un evento al Lucca Comics & Games 2022, in anteprima in lingua originale il 7 e 8 novembre e dal 1° dicembre in sala conFactory.Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è lieta di presentare ildi OneRed - Il, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l'attesissimo nuovobasato sul manga dei record di Eiichiro Oda. Ilè stato presentato in anteprima alla XXIX edizione di Romics, Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, alla presenza del pubblico. Iluscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche, e ...

Fanpage.it

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è lieta di presentare il trailer italiano diRed - Il Film , diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l'attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda. Il trailer è stato presentato in anteprima alla ...Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale in italiano diFilm: RED di Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation , l'atteso nuovo film basato sul manga di Eiichiro Oda . Il film uscirà il prossimo 1° dicembre nei cinema italiani, preceduto da ... One Piece conquista Times Square, perché la ciurma di Rufy ha invaso gli schermi di New York ONE PIECE Film: RED è sempre più vicino al debutto. Anime Factory promuove un nuovo trailer doppiato in italiano con Uta al centro.Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, diffonde il secondo trailer di 'One Piece Film: RED', diretto da Goro Taniguchi.