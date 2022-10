Omicidio Attanasio | inizia il processo in Congo ai 5 presunti membri del commando | presente in aula l’ambasciatore Petrangeli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per la prima volta dall’uccisione delitaliano in Repubblica Democratica del, Luca, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo, degli imputati compariranno di fronte ai giudici. Mercoledì 12 ottobre è infatti il giorno della prima udienza dellese a carico delle cinque persone accusate di aver fatto parte delche il 22 febbraio 2021 ha assaltato il convoglio del Programma Alimentare Mondiale (Pam) sul quale viaggiavano le tre vittime. Alla prima seduta prenderà parte anche il nuovo capo della sede diplomatica di Kinshasa,Alberto, mentre fonti della Farnesina sentite da Ilfattoquotidiano.it assicurano che a ogni udienza che verrà ...

