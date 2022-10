Occhio al mito del price cap | meglio una riforma del mercato elettrico Parla Bergamaschi Ecco

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un tetto al prezzo del gas forse arriverà, non sarà facile e potrebbe anche non essere una mitica soluzione. Una cosa è certa, la guerra in Ucraina e l’impennata del metano non mettono in serio pericolo la transizione energetica. Di questo è convinto Luca, co-fondatore e direttore esecutivo per le politiche internazionali di, uno dei principali think tank per il clima. IL TETTO SERVE (O NO)? “Sulcap, partiamo da un presupposto: ci sono non meno di due Paesi, parlo di Germania e Olanda, che temono il dirottamento del gas dall’Europa all’Asia, perché lì il metano viene pagato. Dunque, suddetti Paesi, vedono il tetto come un rischio agli approvvigionamenti”, spiega. Detto questo “non credo che ilcap possa risultare utile all’Italia per il ...