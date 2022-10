Nuove armi da Biden | altre bombe russe | non si fermano Truss evoca la Nato | Mosca prepara attacchi asimmetrici

Contropiano

Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto sapere che Washington sosterrà ancora con l'invio dil 'Ucraina . 'Gli Stati Uniti condannano fermamente gli attacchi ...Gli Stati Uniti "invieranno nuovi pacchetti dia Kiev nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendersi per tutto il tempo necessario". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn ... Il Parlamento tedesco boccia l'invio di nuove armi all'Ucraina Gli Usa annunciano l'invio di nuovi pacchetti di armi a Kiev: Biden si è impegnato a fornire a Zelensky anche "sistemi avanzati di difesa aerea" ...Comunque andrà per Paltrinieri, Martinenghi, Ceccon o Pilato, ci sarà un po’ d’Italia nelle piscine olimpioniche di Parigi 2024. I nuovi record, si spera, saranno stabiliti infatti negli impianti cost ...