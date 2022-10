Novara | tragedia sfiorata | crolla una parte di cavalcavia La rete stradale si sta sbriciolando

... ma nemmeno si restaura, come insegna il dramma del cavalcavia crollato ae che, davvero solo per miracolo, non si è trasformato in una. Gli esempi sono innumerevoli e toccano i ...Domenica 9 ottobre, intorno alle 6 aparte dell'imbocco del cavalcavia XXV Aprile è franato e un'auto, che viaggiava in direzione ...come solo per miracolo non si sia verificata una. ...Inizia oggi una nuova sfida, la seconda campagna di raccolta fondi lanciata dall'associazione Emmaland per la trasformazione artistica, a cura di Ospedali Dipinti, del Reparto di OncoEmatologia Pediat ...A un giorno dalla sfiorata tragedia è chiaro come solo per miracolo non ci siano vittime Il Codacons: attentato alla sicurezza pubblica, l'associazione farà esposto in Procura e si costituirà persona ...