Nordcorea | Sudcorea | ' Pyongyang ponga fine a provocazioni'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Seul, 11 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo della Corea del Sud ha chiesto alle autoritàne di "porrealle" in materia nucleare e di rispondere al più presto alla loro offerta di aiuti economici, in cambio dei qualisi dovrebbe "impegnare sulla strada della denuclearizzazione" del Paese. Le parole delle autoritàne arrivano dopo cheha affermato di aver concluso una serie di manovre “tattiche nucleari” e minacciato di rafforzare la propria capacità nucleare. Come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap, il presidenteno Yoon Suk-yeol ha sottolineato che il governo di Seul considera "molto grave" che la Corea del Nord continui con le esercitazioni nucleari dopo l'adozione di una legge che ...

Le intelligence di Stati uniti,e Giappone ipotizzano che Pyongyang stia anche preparando un imminente test nucleare, il settimo della sua storia.La Corea del Nord ha dichiarato oggi attraverso il suo ministero della Difesa di guardare 'con gravità' alle esercitazioni navali congiunte Usa -, guidfate dalla poertaerei nucleare 'Ronald Reagan, in corso al largo della Penisola coreana. La dichiarazione viene in un momento di particolare tensione, dopo una serie di lanci ...