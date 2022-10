Niente scuola da 10 giorni | nessuno ha pagato le bollette dell’energia elettrica

PMI.it

Il dramma si è consumato in unadi Verona sotto gli occhi degli studenti atterriti. A causa ... Inutili i soccorsi, per lei non c'è statoda fare.Non potevo più fare. Per 10 giorno l'ho bloccato. Poi, mi hanno convinto, e l'ho sbloccato e ... "Ogni giorno ci sentivamo e mi raccontava come andava a. Poi un giorno Mark mi manda una ... Supplenze Scuola: niente MAD per i docenti in graduatoria L’ anno scolastico 2022-2023 è iniziato da circa un mese in tutta Italia e mentre non si placano le polemiche per cattedre vacanti e incarichi di supplenza, le varie regioni hanno già stabilito la dat ...Giovanna Fabrica insegnava alla primaria di Villa Bartolomea: i colleghi hanno usato anche il defibrillatore ma non c’è stato niente da fare ...