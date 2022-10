Negli USA il Great Salt Lake rischia una sorte tragica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il, uno dei più importanti laghi degli Stati Uniti,una. Un nuovo rapporto presentato alla conferenza “Connect 2022” dalla Geological Society of America afferma, infatti, che restano pochi mesi per evitare il disastro ecologico. Il corso degli affluenti è stato deviato per il consumo umano per più di un secolo, in particolare per le attività agricole, danneggiando così il lago, rimasto senza ricambio di acqua. Non è tutto: il letto delcontiene cospicue quantità di arsenico, potenzialmente tossico in caso di prosciugamento.