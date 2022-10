Napoli | parchi e monumenti al buio | il piano contro il caro energia

Leggi su vesuvius

(Di martedì 11 ottobre 2022) In queste ore il Comune dista studiando unper risparmiareil. Riunita una task force di esperti per trovare la soluzione. Sono ore calde per il Comune partenopeo che sta cercando di trovare una soluzione al. Il sindaco Gaetano Manfredi ha quindi scelto di riunire una task force per trovare una soluzione al problema che mette in ginocchio anche le città. Il Maschio Angioino di sera (via Ansa Foto)Anche il Comune diha deciso di escogitare unil. Al momento l’ipotesi principale è quella di averespenti di notte eal, ...