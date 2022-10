Napoli | l’esito degli esami di Rrahmani | lesione del tendine

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Glimedici mostrano che perc’è ladeldell’adduttore lungo della coscia sinistra Brutte notizie per Amir, che durante Cremoneseaveva abbandonato il campo per un infortunio. Di seguito ilha reso nota l’entità del danno. Di seguito il comunicato dei partenopei. «Glistrumentali effettuati a Amir, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-, hanno evidenziato ladeldell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo». L'articolo proviene da Calcio News 24.