Napoli | contro l’Ajax ritorna Osimhen

(Di martedì 11 ottobre 2022)ildovrebbe ritrovare: l’attaccante nigeriano potrebbe giocare qualche minuto Victorè pronto are in campo. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare qualche minuto nella partita di domani. Durante la sua assenza Simeone e Raspadori con i loro gol non lo hanno fatto rimpiangere: la gestione del suo rientro nel gruppo è ora un problema di Spalletti, ma è uno di quei grattacapi che ogni allenatore vorrebbe avere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Milan resta la vera contendente al titolo delper me, almeno per ora. Vince anche la Roma , soffrendo troppoun Lecce in dieci, molto discutibile l'arbitraggio, soprattutto sulla ...... a causa di quel cartellino rosso rimediato a, ma sabato nel derbyla Juventus il tecnico granata Ivan Juric sarà nuovamente presente a bordo campo. Il Torino potrà tornare a contare ...Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta: adesso la Juventus di Allegri dovrà far valere questa teoria contro il Maccabi ...Blog Calciomercato.com: Il punto del campionato dopo 9 giornate. Partiamo dall'ultima partita, quella appena conclusa, la Lazio distrugge la Fiorentina a Firenze con un ...