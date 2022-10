Mythic Quest 3 | rilasciato il trailer dei nuovi episodi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Con l'uscita del primodi3 possiamo cominciare a farci un'idea in merito al nuovo arco narrativo e ai successivi sviluppi della serie. Apple ha finalmenteil primodella terza stagione di3. Grazie ao nuovo video abbiamo, quindi, la possibilità di cominciare a farci un'idea in merito aisviluppi in corso nella vita dei protagonisti e di quello che accadrà nel loro angolo dell'universo dei videogiochi. Nella terza stagione di, composta da 10, ritroviamo Ian e Poppy ora al timone della loro GrimPop, intenti a farsi strada e un nome nel mondo degli sviluppatori di videogiochi, cercando di far fronte ...

BadTaste.it TV

Apple ha finalmente rilasciato il primo trailer della terza stagione di3 . Grazie a questo nuovo video abbiamo, quindi, la possibilità di cominciare a farci un'idea in merito ai nuovi sviluppi in corso nella vita dei protagonisti e di quello che accadrà nel ...La stagione 3 diha ora un trailer ufficiale che regala le prime anticipazioni dei nuovi episodi della serie che tornerà su Apple TV+ l'11 novembre. Le dieci puntate inedite mostreranno gli ex colleghi ... Mythic Quest: il trailer della stagione 3 mostra rivalità e momenti esilaranti | TV Il trailer di Mythic Quest 3, la terza stagione della serie TV della piattaforma streaming di Apple, in uscita l'11 novembre.Con l'uscita del primo trailer di Mythic Quest 3 possiamo cominciare a farci un'idea in merito al nuovo arco narrativo e ai successivi sviluppi della serie. Apple ha finalmente rilasciato il primo tra ...