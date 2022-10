Muore a 25 anni durante il cesareo | il dramma di una giovane mamma

M., 77, di Pederobba (TV), si era recato in mattinata in un bosco di proprietà a raccogliere castagne. Atteso per l'ora di pranzo a casa, non vedendolo rientrare la figlia era andata a cercarlo ...Ilaria Maiorano uccisa a botte in casa, arrestato il marito marocchino Incinta a 25dopo il cesareo La sua scomparsa ha travolto Padru, paesino tra Olbia e San Teodoro. 'A Padru il ...Tragedia a Sassari, dove una mamma di soli 25 anni ha perso la vita dopo aver affrontato un intervento di parto cesareo per far nascere la sua bambina. A perdere la vita è Giovanna Satta, originaria ...Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, un ragazzo, A.V.L. romeno di 18 anni residente in paese, dopo un malore, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. I ...