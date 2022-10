MOVIOLA – Milan-Chelsea | Tomori su Mount | rigore e rosso

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Episodio dae svolta del match a San Siro per, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Tutto è nato da un movimento in area di Mason, bravo a prendere posizione su Fikayoche strattona leggermente l’attaccante dei blues: l’inglese è sbilanciato, riesce a calciare in spaccata e non protesta nemmeno. Per l’arbitro tedesco Daniel Siebert però è calcio die automaticamentediretto: il contatto c’è, ma lievissimo, quasi d’esperienza. Si tratta di unche raramente si vede fischiare e che scatenerà molte polemiche. L’espulsione è automatica: è chiara occasione da gol ed è un contatto alto senza possibilità di contendere il pallone. Nessun margine di intervento del var: il ...