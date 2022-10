(Di martedì 11 ottobre 2022) Domenica 16 ottobre il Motomondiale tornerà sul meraviglioso palcoscenico di Phillip Island, dove è programmato il Gran Premio, terz’ultima prova della stagione. Inpotrebbe essere la gara del sorpasso di Francescoai danni di Fabioin classifica iridata, poiché il piemontese è in grande rimonta sul francese, il cui cospicuo vantaggio estivo è ormai completamente evaporato. Quale feeling hannoed Elcon lo spettacolare tracciato down under? I due anni di differenza sulla carta d’identità si riflettono anche sulle esperienze australiane. Difattiesordisce in Moto3 già nel 2013, ma non c’è granché da ricordare, poiché si ritira dopo pochi giri. Va un po’ meglio nel 2014. Pur partendo dalle retrovie, il piemontese ...

OA Sport

... tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport. La diretta Sbk Superbike in ... IDEL GP PORTOGALLO Mentre si scalda il clima della diretta Sbk per la fondamentale ...Non sono ancora al 100% , ma sento che è arrivato il momento di tornare perché la situazione è molto migliorata rispetto alle settimane. Voglio trascorrere queste ultime tre gare della ... MotoGP, i precedenti di Bagnaia e Quartararo nel GP d'Australia: "Pecco" firmò il primo acuto, solo delusioni per El Diablo Bonus: sapete qual è la sua pista preferita E quale sarebbe stato il suo lavoro se non fosse diventato un otto volte campione del mondoDa Doohan a Miller, la storia dei piloti australiani in MotoGP: un legame forte ed innegabile che riempie gli annali ...