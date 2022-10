MotoGP | gli orari TV del GP d’Australia

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Australia riaccoglie ladopo due anni di lontananza, e gli appassionati si preparano per glimattinieri che sono previsti per questa trasferta dall’altra parte del globo. Il GP di Phillip Island si preannuncia caldo per le lotte iridate in tutte le tre classi, specialmente nella regina. Parleremo di questo tra un attimo e nei prossimi giorni, quando ci avvicineremo al weekend. Ma prima, vediamo come si organizzano le TV.: quali sono gliTV del GP(e quali temi della vigilia)? Per una volta, cominciamo dalla Moto3. Il motivo è semplice: Phillip Island potrebbe assegnare il titolo della classe piccola. Izan Guevara ha 49 punti di vantaggio su Dennis Foggia, ciò significa che gli manca una sola lunghezza per festeggiare l’iride con due gare di anticipo. Al ...

Sky Sport

La coppia ha 'approfittato' del Gran Premio di Phillip Island, in programma domenica prossima (in diretta su Sky alle 5 italiane) per una splendida e romantica festa con i parenti eamici più ...italiani della Supersport Benissimo ancheitaliani della Supersport, con la vittoria di Stefano Manzi in Gara 1, il podio di Raffaele De Rosa in Gara 2, le solide prestazioni di Federico ... MotoGP, orari e dove vedere il GP di Thailandia Dopo una settimana per tirare il fiato, la MotoGP riparte dall’Australia da cui manca dal 2019 perché per combattere la pandemia il Paese australe aveva imposto severe restrizioni. Secondo i tecnici B ...Terzultima gara stagionale per la MotoGP: questa volta l'appuntamento è a Phillip Island, per il Gran Premio di Australia. Ecco gli orari TV delle prove, delle qualifiche e delle gare di MotoGP, Moto2 ...