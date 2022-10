Motociclismo | morto l’olandese Steeman in un grave incidente in pista ad Algarve

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il pilota olandese della MTM kawasaki, Victor, èdopo esser stato coinvolto in uninad. Durante la gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300 si è verificato infatti uncon molti piloti coinvolti, precisamente alla curva 14. La gara è stata subito interrotta e il pilota portato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Questa la delusione di tutta la famiglia nel dare l’annuncio: “Qualcosa di cui hai sempre avuto paura come genitore di un motociclista ora è successo. Il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone ...