Morgane Detective Geniale 2 verso il gran finale con la morte di Roxane? Anticipazioni 18 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Salvo complicazioni e cambiamenti dell’ultima ora, il 18andrà in onda ildi2 su Rai1. L’appuntamento è fissato per la prossima settimana con un doppio episodio dal titolo “55 chili2 e “Serendipity” in cuie la brigata hanno il compito di organizzare il compleanno a sorpresa di Karadec proprio adesso cheha appena realizzato i suoi sentimenti per il comandante. Allo stesso tempo, nelle sue successive ricerche,non trova un cadavere ma una bara vuota. Il corpo scomparso appartiene a Hélène Lecoq, una donna agiata che vive in una villa con la sua famiglia. Ildi2 riserva ai fan un ...