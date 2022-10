Morgane Detective Geniale 2 | anticipazioni terza puntata 18 ottobre 2022 | trama episodi

(Di martedì 11 ottobre 2022)e penultimadi, la serie tv di successo trasmessa su Rai 1 e giunta alla sua seconda e imperdibile stagione. Il prossimo 18, sempre di martedì e salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda una nuova, con altri due. Cosa succederà alla stravagante protagonista? Ci saranno colpi di scena?di2 Nel primoo della serata dal titolo ‘Sentenza finale’ vedremoaiuterà la polizia ad indagare sull’omicidio di Carole Massart, giudice che stava lavorando sul caso di un ragazzo morto per coma etilico. Chi l’avrà uccisa? ...

Geniale 2, anticipazioni terza puntata 18 ottobre:è depressa Nella terza puntata diGeniale 2 , che vedremo su Rai2 il 18 ottobre con il quinto e sesto ...Salvo complicazioni e cambiamenti dell'ultima ora, il 18 ottobre andrà in onda il finale diGeniale 2 su Rai1. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana con un doppio episodio dal titolo '55 chili2 e 'Serendipity' in cui Roxane e la brigata hanno il compito di ...Morgane 2, anticipazioni terza puntata della seconda stagione della serie tv francese Haut Potentiel Intellectuel in onda su Rai 1.Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni terza puntata 18 ottobre: a sorprese, le cose tra Morgane e Karadec si smuovono, e una ...