Mondiali | Italia-Cina 3-1 | le azzurre del Volley volano in semifinale

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’delFemminile batte 3-1 lae approda alle semifinali del Campionato del Mondo in corso in Olanda. Prova convincente quella delle, con il solo passaggio a vuoto del terzo set subito corretto nell’ultimo parziale portato a casa in modo autorevole. Ancora una volta la stella di giornata è Paola Egonu, MVP autrice di 29 punti e dominatrice assoluta del quarto e decisivo set. Le ragazze di Coach Mazzanti aspettano ora gli altri verdetti per conoscere il loro destino nel corso del torneo iridato. L’obiettivo è quello di fare il bis rispetto alla nazionale maschile, laureatasi Campione del Mondo solo poche settimane fa. E con questo gruppo, e con questa Egonu, tutto è possibile!3-1: 25-16, 25-22, 13-25, 25-17 Leai ...

18.42 11 muri a 8 per le azzurre, 4 - 2 il computo degli ace. 18.41 12 punti a testa per Danesi e Sylla, 9 per Lubian, 6 per Bosetti, 1 per Orro, 1 per Pietrini.LA CRONACA DELLA PARTITA L'parte a razzo nel primo set con una bordata e un pallonetto di Egonu, seguiti dalla stoccata di Danesi e da un mani fuori di Sylla per il 6 - 1. Danesi si scatena ...Dopo l'edizione 2024 che si terra' in Germania e quella del 2028, ancora da assegnare, l'Italia vuole candidarsi e sta preparando ... invece competizioni quali l'europeo o un eventuale mondiale.L’Italia conquista la semifinale ai Mondiali femminili di volley: decisiva la vittoria 3-1 sulla Cina nei quarti di finale e la nazionale di Mazzanti può festeggiare grazie alla solita devastante ...