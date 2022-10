Mondiali femminili volley 2022 | la Serbia batte al tie-break la Polonia e vola in semifinale

Nella partita valevole per i quarti di finale dei2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, il Brasile batte il Giappone in rimonta e vola in semifinale. Le forti brasiliane di Zé Roberto, ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Brasile, semifinale dei2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la vittoria bis contro la Cina, le ragazze di Davide Mazzanti incontrano nuovamente la ...Grazie a una gara giocata con lucidità, le ragazze di Mazzanti hanno dominato nei primi due set, poi hanno saputo contrastare le avversarie nel momento in cui hanno tentato di rialzare la testa. Alla ...Le verdeoro hanno superato 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13) il Giappone in un infuocato quarto di finale che ha visto la formazione asiatica in vantaggio di due set prima di arrendersi al quint ...