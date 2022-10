Mondiali Femminili | l' Italia conquista la semifinale

APELDOORN (OLANDA) - Un quarto di finale che l'Italia fa suo contro la Cina, entrando nel novero delle prime quattro formazioni al mondo, al termine di un match che, rispetto a quello di tre giorni fa,...Nella partita valevole per i quarti di finale dei2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, gli Usa battono 3 - 0 la Turchia e volano in semifinale. Tutto facile per la formazione a stelle e ...Durano poco più di un’ora e mezza le speranze della Cina di riuscire ad accedere alle semifinali dei Mondiali di pallavolo femminile. Ancora una volta, però, sono le azzurre di Davide Mazzanti ad ...L'Italia si è qualificata per le semifinali dei campionati mondiali di pallavolo femminile che si stanno disputando nei Paesi Bassi. Nei quarti le azzurre hanno superato la Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13- ...