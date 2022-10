Mondiali di Volley Femminile | l’Italia vince con la Cina e vola in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022) Apeldoorn – La Nazionale Italianasi è imposta di forza contro la3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 17) nel quarto di finale del Campionato del Mondo 2022. Grazie alla grande prova contro le asiatiche, le ragazze di Davide Mazzanti torneranno in campo nelladel torneo iridato giovedì 13 ottobre (ore 20 ad Apeldoorn) per affrontare lante di Brasile-Giappone, in campo questa sera a partire dalle ore 20. Persi tratta della terzamondiale consecutiva, dopo le edizioni 2014 e 2018, in assoluto la quinta contando anche il 2002 e 2006. Il 3-1 azzurro alla, bissata la vittoria sulle asiatiche di sabato, ha visto grande protagonista Paola Egonu: miglior marcatrice della partita con 30 punti (3 aces). Ottimo anche il contributo ...